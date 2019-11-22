مسؤول أمريكي: على تركيا التخلص من "إس 400" لتجاوز أزمتها

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن تركيا في حاجة "للتخلص من" منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية التي اشترتها من أجل تجاوز أزمتها مع واشنطن.

وتابع المسؤول متحدثا في إفادة للصحفيين أن فرض عقوبات أمريكية على تركيا لشرائها المنظومة الصاروخية الروسية مازال أمرا قائما.

ومضى يقول "هم يعلمون أن أمامهم أحد خيارين إما المضي قدما وإما التخلص من (صواريخ) إس-400 بأنفسهم".

Advertisements

وتقول الولايات المتحدة إن هذه المنظومة تمثل تهديدا للقدرات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي.





وبدأت تركيا في تسلم أول دفعات من صواريخ "إس 400" في يوليو/تموز الماضي، وردا على هذه الخطوة قامت واشنطن بإبعاد أنقرة من برنامج مقاتلات إف 35 التي ترغب في شرائها.

ولم تشغّل تركيا بطاريات صواريخ "إس 400" التي تسلمتها حتى الآن، وقال أوبراين "لا مكان في حلف الأطلسي لمنظومات إس 400.. لا مكان في حلف الأطلسي لمشتريات عسكرية روسية مهمة، هذه رسالة سيبلغها الرئيس لأردوغان بوضوح شديد عندما يكون هنا".