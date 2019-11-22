- 1/2
- 2/2
رويترزالجمعة 2019/11/22 04:54 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي ونظيره التركي - أرشيفية
قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن تركيا في حاجة "للتخلص من" منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية التي اشترتها من أجل تجاوز أزمتها مع واشنطن.
وتابع المسؤول متحدثا في إفادة للصحفيين أن فرض عقوبات أمريكية على تركيا لشرائها المنظومة الصاروخية الروسية مازال أمرا قائما.
ومضى يقول "هم يعلمون أن أمامهم أحد خيارين إما المضي قدما وإما التخلص من (صواريخ) إس-400 بأنفسهم".
وتقول الولايات المتحدة إن هذه المنظومة تمثل تهديدا للقدرات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي.
وبدأت تركيا في تسلم أول دفعات من صواريخ "إس 400" في يوليو/تموز الماضي، وردا على هذه الخطوة قامت واشنطن بإبعاد أنقرة من برنامج مقاتلات إف 35 التي ترغب في شرائها.
ولم تشغّل تركيا بطاريات صواريخ "إس 400" التي تسلمتها حتى الآن، وقال أوبراين "لا مكان في حلف الأطلسي لمنظومات إس 400.. لا مكان في حلف الأطلسي لمشتريات عسكرية روسية مهمة، هذه رسالة سيبلغها الرئيس لأردوغان بوضوح شديد عندما يكون هنا".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أمريكي: على تركيا التخلص من "إس 400" لتجاوز أزمتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.