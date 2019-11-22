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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دمشق: مقتل وإصابة 45 شخصا بقصف على حلب
الجمعة 22 نوفمبر 2019
الخليج 365
قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن 5 مدنيين بينهم طفل قد قضوا فيما أصيب 40 آخرون بجروح جراء هجوم بالقذائف على عدد من أحياء مدينة حلب شمالي البلاد.
ونقلت وكالة سانا عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله: " أن التنظيمات المنتشرة عند الأطراف الغربية والريف الشمالي الغربي لمدينة حلب واصلت اعتداءاتها بالقذائف على أحياء المدينة".. حيث قضى جراء ذلك "4 مدنيين بينهم طفل نتيجة سقوط إحدى القذائف على سيارة كانت تقلهم في حي الأعظمية".
وبين المصدر أن عدداً من القذائف طال أيضاً منازل الأهالي والجادات السكنية في أحياء الجميلية وحلب الجديدة وسيف الدولة و صلاح الدين ما تسبب بمقتل شخص في حين وصل عدد المدنيين الجرحى إلى 40 من الأحياء المستهدفة بالقذائف.
وقالت الوكالة إن الهجمات تسببت أيضا بوقوع أضرار كبيرة في المنازل والممتلكات لافتاً إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مشفيي الرازي والجامعة لتلقي العلاج.
وكان المصدر أشار في وقت سابق من أمس الخميس إلى مقتل شخص وإصابة 9 مدنيين بجروح نتيجة هجمات بقذائف على حيي الجميلية والأعظمية.
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