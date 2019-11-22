نقطة نظام.. «تمييز» التامك

في خضم البيانات والبيانات المضادة، والاتهامات والاتهامات المعاكسة، بين عائلات حراك الريف ومندوبية السجون، طلعت المندوبية ببلاغ يقول إن المعتقلين عادوا للإضراب من جديد،لأن إدارة السجن رفضت تمتيعهم بمعاملة «تمييزية».

لا يمكن أن نشجع على التمييز بين المغاربة، بالرغم من أن التمييز متفش في كل المجالات والقطاعات والمرافق، وضمنها سجونالمملكة، ومن يكذب فليرجع إلى تقارير المنظمات الحقوقية التي تراقب ما يجري في سجوننا، ويرى أو يستمع إلى ما يحكيه السجناء.

لكننا نريد أن نسائل السيد التامك، وهو معتقلسياسي سابق: ألم تخض أنت ورفاقك إضرابات عن الطعام لتحظوا بمعاملة متميزة، بمبرر أنكم معتقلون استثنائيون؟

ألم يعترف عدد ممن كانوا معتقلين إلى جانبك بأن زنازينهم لمتكن تخلو حتى من قناني الكحول، وأن بعضهم كان يستغل فرصة نقله إلى المستشفى ليغادره ويتجول في شوارع الرباط ويدخل مقاهيها و… قبل أن يعود في آخر ساعة إلى سريرهبالمستشفى؟

إننا، ونحن نعيد ما حكاه كثير من معتقلي سنوات الرصاص عن تمتعهم بتمييز إيجابي، نطالب فقط بعدم معاملة معتقلي حراك الريف بتمييز سلبي.