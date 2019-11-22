الخارجية الأمريكية تحسم الجدل حول استقالة بومبيو

الجمعة 22 نوفمبر 2019

حسمت وزارة الخارجية الأمريكية، الجدل بشأن نية وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تقديم استقالته من عدمها.



قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتيجوس: "تلك الأخبار عارية تماما من الصحة".

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وأضافت في تصريحات لمجلة "آكسيوس": "عندما انتشرت تلك الأنباء، تحدثت مع بومبيو شخصيا ومع باقي المسئولين الأمريكيين، وأكدوا أن تلك الأنباء خاطئة تماما".

وتابعت: "تلك قصة خاطئة وملفقة تماما، لقد وصل للتو السيد بومبيو إلى بروكسل، لحضور اجتماعات الناتو، وهو بنسبة 100% وزيرا للخارجية في إدارة الرئيس ترامب".

وكانت مجلة "تايم" الأمريكية نشرت تقريرا حول عزم بومبيو مغادرة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال الفترة المقبلة.