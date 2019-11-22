شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات أردنية أممية بشأن المستوطنات الإسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الملك عبدالله الثاني الدور المهم للأمم المتحدة بهذا الخصوص، مجددًا موقف الأردن الثابت والرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والتي تشكل خرقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد العاهل الأردني على أن أي إجراءات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية، من شأنها تقويض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة.
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