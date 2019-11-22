شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات أردنية أممية بشأن المستوطنات الإسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

بحث العاهل الأردني عبدالله الثاني، في نيويورك اليوم، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأزمات الإقليمية ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

وأكد الملك عبدالله الثاني الدور المهم للأمم المتحدة بهذا الخصوص، مجددًا موقف الأردن الثابت والرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والتي تشكل خرقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد العاهل الأردني على أن أي إجراءات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية، من شأنها تقويض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة.