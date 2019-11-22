شكرا لقرائتكم خبر عن وتتواصل احتجاجات لبنان.. و«النواب» يفتح ملفات الفساد والان نبدء بالتفاصيل

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس الخميس لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، إلى جلسة مشتركة يوم الأربعاء المقبل.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن بري قوله: إن الجلسة بغرض دراسة اقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف، واقتراحي القانونين المتعلقين باسترداد الأموال المنهوبة وفتح ملفات الفساد.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في عدد من المناطق اللبنانية لليوم الـ36 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ والعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة.

وتجمع عدد من الطلاب أمام مبنى وزارة التربية في اليونيسكو في بيروت، وطالبوا بتغيير المناهج ومزقوا كتب التاريخ والجغرافيا والتربية، كما قطعوا الطريق أمام الوزارة، مطالبين بتشكيل حكومة إنقاذ.

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وقطع محتجون الطرق المؤدية إلى ساحة النور في طرابلس وأوتوستراد البداوي الذي يربط المدينة بعكار، في حين اعتصم طلاب بعض المدارس والمهنيات في الكورة شمال البلاد.

وجابت مسيرة من الطلاب شوارع مدينة حلبا بشمال لبنان وتوقفت أمام مبنى «أوجيرو» التابع للاتصالات حاملين الأعلام اللبنانية ومرددين هتافات ضد الفساد وطالبوا الموظفين بالتوقف عن العمل، وعملوا على إقفال المركز، كما توجهوا إلى مبنى وزارة العمل في حلبا وعملوا على إقفالها.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين، وذلك بعد 13 يوما من الاحتجاجات الشعبية.