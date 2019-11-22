شكرا لقرائتكم خبر عن «التعتيم الإعلامي».. سلاح جرائم «الملالي» والان نبدء بالتفاصيل
ويقول الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط بالمملكة المتحدة، أمجد طه لـ«اليوم»: إن النظام الإيراني سحب 38 جثة من المستشفيات كيلا يكشف العدد الحقيقي للقتلى، وأشار إلى أن المتظاهرين يتواصلون مع الحراك في أصفهان وشيراز عبر الاتصالات الأرضية.
وبالحديث عن أساليب نظام الملالي في قمع المتظاهرين، لفت طه إلى تشابه التعامل مع المحتجين بين الأنظمة الإيرانية وإن تغيرت، مشيرا إلى أن تهديد المسؤولين الإيرانيين بمحاسبة المحتجين فردا فردا، يذكرهم بموقف الشاه من المتظاهرين، عندما قال «إن من يخالفنا سنرميهم بالرصاص»، وشدد على أن النظام القمعي واحد، لأن القوى الأمنية لم تتغير، بل اكتسبت قناعا دينيا فقط.
» مقبرة الشعب
ويواصل طه حديثه قائلا: إيران أصبحت مقبرة لشعبها، فالشعب لا يوجد لديه ماء ولا كهرباء ولا معاش يومي، وأضاف: إن رئيس النظام حسن روحاني قال إنهم سيرفعون أسعار البنزين، لكي يعطوا المال لـ70% من الشعب الإيراني، وهذا اعتراف منه بأن 70% من الشعب الإيراني فقير؛ أي 60 مليون شخص.
ويتساءل طه، أي حل هذا «أن تأخذ من جيوب الفقراء لتعطي الفقراء؟، بينما أعلنوا هذا العام وصول ميزانية الحرس الثوري إلى 8 مليارات دولار!».
ويختم حديثه بالقول: إن التكنولوجيا تغلبت على النظام الإيراني، لذلك قطع الملالي الإنترنت، وآمل أن يتغلب العقل البشري على النظام لكي يستطيع توصيل صوت الشعب المضطهد.
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