شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطيني بالخرطوم لـ«اليوم»: الرياض تدعم قضيتنا بقوة وثبات والان نبدء بالتفاصيل

أوضح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية السودان د.سمير عبدالجبار طه، أن تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول أمام مجلس الشورى، بأن المملكة لن تدخر جهدا لنصرة الشعب الفلسطيني، هي مواقف غير مستغربة من القيادة السعودية التي ظلت تدعم قضيتنا بقوة وثبات طيلة العقود الماضية.

وقال السفير طه لـ«اليوم»: حينما تؤكد المملكة أن القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة أجندة سياستها الخارجية، فهذا يعتبر بمثابة دافع عربي قوي لدعم هذه القضية، التي تحظى بدعم سعودي لا محدود، مشيرا إلى الدعمين السياسي والاقتصادي اللذين ظلا مستمرين طوال السنوات الماضية، لقناعة قيادة المملكة وشعبها بعدالة قضية الشعب الفلسطيني، ودعم كفاحه في استعادة أراضيه المحتلة.

وأشار السفير الفلسطيني بالخرطوم إلى خطاب خادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى الذي قال فيه «منذ عهد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- لم تدخر المملكة أي جهد لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، إيمانا منها بعدالة قضيته وضرورة وقف الممارسات والانتهاكات السافرة بحقه وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على جميع حقوقه، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية»، وقال طه: إن هذا الموقف يعتبر بمثابة قوة دفع للقضية الفلسطينية.

وعبر السفير طه عن شكره وتقديره لقيادة المملكة على دعمها ومؤازرتها دون منٍ أو أذى، مؤكدا أنها مواقف تشرف أي فلسطيني وعربي يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية التي سوف تنتصر بإذن الله تعالى.