شكرا لقرائتكم خبر عن رجوي تدعو لتحقيق دولي بشأن «دماء» محتجي إيران والان نبدء بالتفاصيل

أكدت منظمة «مجاهدي خلق» مقتل وإصابة واعتقال آلاف الإيرانيين بأيدي قوات قمع الملالي، خلال انتفاضة الشعب الإيراني في 20 مدينة، مع المطالبة بإرسال بعثة أممية للتقصي حول الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب هناك، في وقت سخِر متابعون من إعلان رئيس النظام إخماد المظاهرات العنيفة التي اجتاحت البلاد في أعقاب زيادة أسعار البنزين الأسبوع الماضي.

» تدخّل أممي

وطالبت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قِبَل المقاومة، مجلس الأمن الدولي والحكومات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتحرك الفوري لوقف أعمال القتل وإطلاق سراح المعتقلين.

وقالت رجوي: إن على مجلس الأمن أن يحمّل خامنئي وروحاني والآخرين من قادة النظام مسؤولية الجرائم ضد الإنسانية من القمع، وسفك الدماء، مشددة على ضرورة تقديمهم إلى العدالة، مناشدة الأمم المتحدة بإرسال بعثة إلى إيران لتقصّي الحقائق حول الشهداء والجرحى والمعتقلين.

وأفادت الأخبار الواردة من داخل نظام الملالي إلى موقع «مجاهدي خلق» بأن العقيد المدعو صادق مونيعات قائد قوات الحرس في «شاكان» بمقاطعة خوزستان؛ أصيب بجروح بالغة خلال مواجهات مع المحتجين.

» محاولات التستر

وبحسب بيان، تحصّلت ”الخليج 365” على نسخة منه، قالت المقاومة الإيرانية: إن 251 استشهدوا على أيدي قناصي الملالي خلال الانتفاضة في 20 مدينة، فيما بلغ عدد الجرحى 3700 محتج، إلى جانب نحو 7000 معتقل، معظمهم شباب ومراهقون، ولفت إلى أن حملة الاعتقالات ما زالت مستمرة.

وأوضحت «مجاهدي خلق» أن النظام يحاول بمختلف الحِيَل التستر على العدد الحقيقي للشهداء، ويمتنع في كثير من الحالات عن تسليم جثث الشهداء إلى الطب العدلي أو أسرهم، وقالت: نقلت وكالة أنباء فارس «الحرسية» في 17 نوفمبر ثاني أيام الانتفاضة عن «أول تقديرات لمؤسسة أمنية» قولها «حتى الآن اعتقل حوالي 1000 شخص في الاضطرابات الأخيرة في عموم البلاد»، بينما ذكرت هيئة إذاعة وتليفزيون النظام في 18 نوفمبر «اعتقال 300 شخص في طهران»، ويوم 19 نوفمبر أفادت قوات الحرس في محافظة ألبرز «رصد واعتقال 150 شخصًا من المخلين بالأمن».. حسب وصفها.

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» اليوم الـ7

إلى ذلك، تواصلت الانتفاضة، أمس الخميس، في اليوم السابع على التوالي في مختلف المدن الإيرانية، حيث أغلق الشباب شوارع مدينة رشت شمالي البلاد، فيما حدثت مواجهات مع القوات القمعية في «باكدشت» بطهران، وأحرق المحتجون ثلاثة مصارف حكومية في المنطقة نفسها، كما خرجت مسيرات في شوارع «آريا شهر» تهتف ضد قادة النظام، وعلى رأسهم خامنئي وروحاني.

واقتحم الناقمون على سياسة الملالي 300 من فروع البنوك بطهران، و63 فرعًا في أصفهان، و40 فرعًا في خرم آباد، وجميع فروع فرديس بـ«كرج»، وأحرقوا نحو 80 سلسلة متاجر، علاوة على 180 محطة وقود في جميع أنحاء البلاد، أحرقت أو دُمّرت، وجميعها تتبع للحرس الثوري.

» كفى الوعد

وتظاهر أمس أيضًا طلاب جامعة «آزاد» في جوهردشت بكرج مرددين «كفى الوعد، بات الشعب عاصيًا» و«لا نريد طالبًا غير نشيط».

وفي «مهرشهر» بـ«كرج» استمرت المواجهات بين المنتفضين والقوات القمعية في شارع «ارم» وأشعل المحتجون النيران في عدة مصارف حكومية، وهو ما حدث أيضًا في مدينة شيراز والبلدات التابعة لها بإحراق عدد من البنوك الحكومية.

وجرت مواجهات عنيفة حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية في شارع «عفيف آباد» والطريق الدائري لـ«دروازه قرآن»، وطريق «بوشهر»، وتقاطع «زند» و«دوار نمازي»، وكل تلك المسارح صاحبها توزيع مواطنين الطعام ومياه الشرب على المحتجين.