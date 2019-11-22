شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوروبي» يطالب طهران بوقف قمع المحتجين والان نبدء بالتفاصيل

طالب الاتحاد الأوروبي أمس النظام الإيراني بمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية من خلال الحوار الشامل وليس من خلال استخدام العنف ضد المحتجين.

وقال متحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل في بيان أمس: يجب أن يتظاهر المتظاهرون بسلام، وأن أي عنف يعد غير مقبول، ويجب ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع.

وأكد البيان الأوروبي أنه وفقًا للتقارير أدت الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية إلى خسائر فادحة في الأرواح وإلى إصابة العديد من الأشخاص.

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من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام محلية ومنظمة حقوقية بأن محكمة إيرانية أصدرت أحكاما مطولة بالسجن بحق ستة من المدافعين عن حقوق الحيوان، وذلك بعد الزعم باتهامات التجسس والتعاون مع الولايات المتحدة.

وكان النشطاء الستة يعملون لصالح «مؤسسة التراث الفارسي للحياة البرية»، غير الربحية، وقاموا بحملة لحماية «الفهد الآسيوي» المهدد بالانقراض.

وجرت المحاكمة وسط متابعة حثيثة من المنظمات البيئية، وأثارت الأحكام فور صدورها ردود فعل غاضبة. وأوضح «مركز حقوق الإنسان في إيران»، وهو منظمة غير ربحية مقرها نيويورك، أن الأشخاص الستة هم من بين ثمانية متهمين محتجزين في إيران منذ إلقاء القبض عليهم في يناير 2018، وقالت: إنه تمت إدانتهم لاتصالهم بأمريكا.