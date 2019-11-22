شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلمان العربي» يدين اعتماد طهران سفيرا لـ«الحوثي» والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب بيان تحصلت عليه ”الخليج 365”، أكد السلمي أن هذا الموقف الإيراني يعد خرقا واضحا للأعراف الدبلوماسية الدولية ومبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، وانتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم (2216) لعام 2015.
وطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤولياتهما تجاه انتهاك إيران للسيادة اليمنية، واتخاذ جميع التدابير لحماية المباني الدبلوماسية التابعة للجمهورية اليمنية في إيران من أي اقتحام أو ضرر.
وجدد د.السلمي التأكيد على دعم البرلمان العربي التام للشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.
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