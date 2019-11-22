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وفاة رئيس اتحاد الرماية اثر حادث سير في ميسان

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2019-11-22 | 00:06

وفاة رئيس اتحاد الرماية اثر حادث سير في ميسان

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توفي رئيس الاتحاد العراقي للرماية، زاهد نوري، اثر حادث سير في مدينة العمارة بمحافظة ميسان.
وبحسب مصادر مقربة من نوري، فإن الاخير توفي اثر حادث سير في طريق عودته الى منزل بعد مشاركته بالتظاهرات في مدينة ميسان.

وعبر عدد من الرياضيين ومواقع الاندية وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي من بينهم وزير الشباب والرياضة احمد رياض، عن حزنهم لوفاة نوري.

يذكر ان نوري، كان ايضاً احد اعضاء المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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