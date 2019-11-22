2019-11-22 | 00:06
274 مشاهدة
توفي رئيس الاتحاد العراقي للرماية، زاهد نوري، اثر حادث سير في مدينة العمارة بمحافظة ميسان.
وعبر عدد من الرياضيين ومواقع الاندية الرياضية وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي من بينهم وزير الشباب والرياضة احمد رياض، عن حزنهم لوفاة نوري.
يذكر ان نوري، كان ايضاً احد اعضاء المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رئيس اتحاد الرماية اثر حادث سير في ميسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.