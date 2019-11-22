وفاة رئيس اتحاد الرماية اثر حادث سير في ميسان

وبحسب مصادر مقربة من نوري، فإن الاخير توفي اثر حادث سير في طريق عودته الى منزل بعد مشاركته بالتظاهرات في مدينة ميسان.

وعبر عدد من الرياضيين ومواقع الاندية الرياضية وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي من بينهم وزير الشباب والرياضة احمد رياض، عن حزنهم لوفاة نوري.



يذكر ان نوري، كان ايضاً احد اعضاء المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

