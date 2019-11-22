ترامب وغني يبحثان هاتفيا عملية السلام في أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية مع نظيره الأفغاني أشرف غني أعرب فيها عن تقديره لدعم "غني" في إطلاق سراح الرهينتين كيفن كينج وتيموثي ويكس.



وجاء في بيان البيت الأبيض أن الزعيمين اتفقا على ضرورة الحد من العنف لدفع عملية السلام إلى الأمام من أجل نجاح أي مفاوضات بين الأفغان فيما يتعلق بالتسوية السياسية.

وكانت حركة طالبان الأفغانية قد أفرجت الثلاثاء الماضي عن الأمريكي كيفن كينج والاسترالي تيموثي ويكس، بعد ثلاثة أعوام من اختطافهما، وذلك ضمن اتفاق لتبادل المحتجزين.

واختطفت حركة طالبان كينج وويكس في أغسطس/ آب 2016 أثناء عودتهما من الجامعة الأمريكية بأفغانستان، حيث يقومان بالتدريس.

وجرى الأفراج عن الرهينتين مقابل الإفراج عن قادة بارزين بالحركة محتجزين لدى الحكومة الأفغانية ومن بينهم عبد الرشيد وحاج مالي خان والشقيق الأصغر لزعيم شبكة حقاني.