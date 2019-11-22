الجيش الليبي يسقط طائرة "مسيرة" ويغتنم آليات تركية من المليشيات

أعلن العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي للجيش الليبي، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للملشيات المسلحة في العاصمة طرابلس بمحور اليرموك.



وأوضح المحجوب، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن قوات الجيش الوطني الليبي تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة، وتدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيات واغتنام أخرى تركية من نوع كيربي.

وأشار "المحجوب" إلى مقتل عدد من عناصر المليشيات وإصابة آخرين، وسط تقدمات مدروسة للوحدات القتالية بالجيش الليبي بمختف محاور القتال.

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ومنذ بدء "طوفان الكرامة" أعلنت تركيا دعمها للمليشيات المسلحة، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيسخر كل إمكانيات بلاده لمنع عملية الجيش الليبي في طرابلس.

ويفرض مجلس الأمن الدولي على ليبيا حظرا لتوريد الأسلحة منذ عام 2011، إلا أن تركيا تورطت في دعم الإرهابيين في ليبيا بالسلاح أكثر من مرة.

وشهدت المواجهات بين الجيش الليبي والمليشيات والتنظيمات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق، استخداماً مكثفاً للطائرات التركية المسيرة من جانب حكومة الوفاق ضد قوات الجيش الليبي.

وكان العميد خالد المحجوب، صرح الأحد الماضي، أن سلاح الجو الليبي تمكن من إسقاط أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة من طراز "بيرقدار" تابعة للمليشيات منذ بدء عملياته في العاصمة.