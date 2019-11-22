مورينيو يرد بسخرية على تركه تحليل البريمييرليج بعد توليه تدريب توتنهام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لـتوتنهام بسخرية على تركه العمل محللا في شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية لتحليل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد توليه تدريب "السبيرز". وأعلن توتنهام، صباح الأربعاء الماضي، تولي مورينيو تدريب الفريق بعقد يمتد حتى صيف 2023، خلفا للمقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو. وخلال المؤتمر الصحفي الأول له كمدرب لـ"السبيرز"، وجه مراسل "سكاي سبورتس" سؤالا لمورينيو عن شعوره بعد تركه العمل كمحلل والعودة للعمل مدربا. Advertisements وقال مورينيو: "فيما يتعلق بسؤالك عن تركي تحليل المباريات، فإنني أشعر بخيبة أمل لأنك سعيد، لأنني هنا في توتنهام حاليا". وأضاف: "كنت أعتقد أنكم تريدون الاحتفاظ بي، لكن هذا جيد ونحن أصدقاء". يذكر أن مورينيو عمل محللا منذ بداية الموسم الحالي في "سكاي سبورتس"، وذلك استغلالا لفترة عدم تدريبه لأي نادٍ منذ إقالته من مانشستر يونايتد في ديسمبر/كانون الأول 2018.

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