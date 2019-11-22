شكرا لقرائتكم خبر عن اختطافات في صنعاء وإب .. والحوثي يجند 12.000 طفل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

داهمت المليشيا الحوثية عددا من منازل المدنيين واختطفت عددا منهم في العاصمة صنعاء ومحافظة إب في إطار حملتها لتخويف المواطنين اليمنيين تخوفاً من أي انتفاضة شعبية قد تنطلق في أي لحظة كما حدث في العراق ولبنان وإيران.

وقالت مصادر إعلامية في صنعاء لـ«الخليج 365» إن مليشيا مما يسمى بالأمن الوقائي (الاستخبارات الحوثية) داهمت عددا من المنازل خلال الـ24 ساعة الماضية في أحياء متفرقة بصنعاء واختطفت عددا من المدنيين، موضحة أن المليشيا أقامت نقاط تفتيش في شوارع الأحياء المستهدفة ومنها شارع حدة ونقم قبيل تنفيذها حملات المداهمات واعتقلت عددا من الشباب.

وفي محافظة إب، اعتقلت المليشيا عددا من المدنيين في مديرية السبرة ونهبت ممتلكاتهم بعد أن اقتحمت المنازل وروعت الأطفال والنساء.

في غضون ذلك، أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وقوع أكثر من 65 ألف واقعة انتهاك بحق الطفولة في اليمن على أيدي المليشيا الحوثية منذ بداية 2015 حتى نهاية أغسطس 2019.

وقالت المنظمة التي أصدرت تقريرها أمس (الخميس) بالتعاون مع 13 شبكة دولية إن المليشيا قتلت 3888 طفلاً وأصابت 5357 طفلاً، وتسببت بإعاقة 164 طفلاً إعاقة دائمة جراء المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية المكتظة بالأطفال.

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وأشارت إلى أن هناك قرابة 456 طفلاً تعرضوا للاختطاف من قبل الحوثيين وما زالوا خلف قضبان، مؤكدة أن المليشيا تسببت في تهجير 43608 أطفال.

واتهمت المنظمة الحوثيين بتجنيد 12341 طفلاً والدفع بهم إلى مختلف الجبهات للقتال.

من جهة أخرى، وتأكيداً لما نشرته "الخليج 365" الأسبوع الماضي عن نقل خبراء إيران وحزب الله مقر القيادة من صعدة وصنعاء إلى محافظة الحديدة، ذكر موقع «نيوز يمن» الإخباري عن راصدين محليين وميدانيين أن 3 خبراء من حزب الله (من الجنسية اللبنانية)، شوهدوا الإثنين الماضي برفقة القياديين الحوثيين؛ أبو أيمن وأبو يحيى، في شارع التسعين بمدينة الحديدة الذي يشهد استحداثات وحفريات ومتاريس من قبل المليشيا.

من جهته، قال قائد العمليات المشتركة في اليمن اللواء الركن صغير حمود بن عزيز، إن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً باتت في انهيار تام، نتيجة الخسائر التي تتكبدها في مختلف جبهات القتال.

وناقشت قيادة العمليات المشتركة في اجتماع لها أمس، سير العمليات القتالية في مختلف المناطق والمحاور العسكرية وجبهات القتال، والوضع الإداري والتطورات التي تشهدها العمليات المشتركة على صعيد القيادة والسيطرة والمهام الإستراتيجية والعملياتية والقتالية.

وشدد بن عزيز وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية على ضرورة تكثيف الجهود ومواكبة الأحداث والتطورات وتحديث وتطوير الخطط وفق المستجدات الطارئة في مسرح العمليات.