شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: طرد 10 أئمة ينتمون للإخوان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

أنهت وزارة الأوقاف في مصر خدمة 10 أئمة تابعين لها، من محافظات الصعيد ووجه بحري؛ لانتمائهم لجماعة الإخوان «الإرهابية»، وذلك بموجب أحكام قضائية صادرة ضدهم منعتهم من صعود المنبر.

وقالت الأوقاف المصرية إن الأئمة المذكورين لم تعد لهم علاقة بالوزارة، منبهة جميع مساجد المحافظات المصرية بعدم تمكين أي من هؤلاء من صعود المنبر، أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد.

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من جانبه، قال جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف لـ«الخليج 365» إنه لا وجود لأي متطرف لاعتلاء منابر المساجد، لخطر هؤلاء على المترددين للمسجد، مشدداً على أن الوزارة تعي جداً خطورة أفكار هؤلاء البعيدة كل البعد عن تعاليم الدين الإسلامي.

وأضاف: إنه تم تعميم منشور على المساجد، بمعرفة كل مديرية خصوصاً مديريتي سوهاج بصعيد مصر والقليوبية (شمال القاهرة) اللتين تم إنهاء خدمات أئمتهما ومنعهم من اعتلاء المنابر أو إعطاء دروس أو إمامة بالمسجد، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون فى إنهاء خدمة أي شخص يثبت انتماؤه لأي جماعة إرهابية، وأنها تسلك في ذلك صحيح القانون وتعتمد على الأحكام القضائية في ذلك.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري المصرية تنظر في دعوى قضائية تطالب بفصل أي موظف ينتمي إلى جماعة الإخوان «الإرهابية».