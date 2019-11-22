شكرا لقرائتكم خبر عن أكد دعمه للقضاء.. عون يجدد دعوته المحتجين للحوار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس (الخميس) المحتجين إلى الحوار لمناقشة مطالبهم.

وقال في رسالة وجهها إلى اللبنانيين عشية احتفال لبنان بالذكرى الـ76 للاستقلال، وسط احتجاجات غير مسبوقة، إن الفساد في الداخل اللبناني يهدد اقتصاد البلاد وسائر المؤسسات. وطالب عون القضاة بتأدية واجبه في مكافحة الفساد. وأكد قائلاً: «سأكون سقفاً فولاذياً لحماية القضاء».

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وأضاف الرئيس اللبناني «فلنجعل هذا العام قانون الاستقلال الفعلي لإرساء الدولة المدنية»، مشيراً إلى أن تفلت الخطاب بالشارع من أكبر الأخطار على لبنان.

ولفت إلى أن «الصفقات والتسويات التي تعد لمنطقتنا، ومحاولات فرضها، تهدد ليس فقط استقلال الدول المعنية، بل أيضا كيانها ووجودها. ليست التسويات الدولية وحدها ما يهدد استقرار الدول، ففي الداخل اللبناني خطر محدق يتهدد مجتمعنا ومؤسساتنا واقتصادنا هو الفساد».

إلى ذلك، نفذ محتجون اعتصاماً في ساحة العبدة بعد كلمة عون مباشرة، مؤكدين الاستمرار في التظاهر حتى تحقيق المطالب وتشكيل حكومة تحقق طموح الحراك وإجراء انتخابات مبكرة.