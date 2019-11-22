ترزيان للبنان: أنت بألف خير فاستقلالك انتفض بعنفوان وخرجت أرزاتك إلى العليل تتباهى

أكّد النائب ​هاغوب ترزيان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​لبنان​، أنت بألف خير فاستقلالك انتفض بعنفوان وخرجت أرزاتك إلى العليل تتباهى، هنيئا لك بشعبك الذي هتف بصوت واحد ونبذ ​الفساد​ وأخذ من ذروة أوجاعه دفعا لحرية متجددة، وهنيئا لك باستقلالك المنتفض وشعبك المتمرد على الظلم يا لبنان، كل عيد استقلال وأرزتك و​الشعب اللبناني​ بألف خير".

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