حرب: لا يحق للمدعي العامي المالي الادعاء وهو ارتكب خطأ كبيرًا

أكد الوزير السابق ​بطرس حرب​ في حديث تلفزيوني انه "لا يحق للمدعي العامي المالي قانوًنا الادعاء وهو ارتكب خطأ كبيرًا بإحالة الادعاء إلى ​مجلس النواب​ وهذا لفلفة لموضوع ​الفساد​ في ​لبنان​ وعليه الادعاء أمام ​القضاء​ الجزائي".

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