كريدية: مشروع الـ"فايبر أوبتيك" بغاية التعقيد وحصل بعض التأخير وإنجازه يتطلب 4 سنوات

أكّد المدير العام لهيئة "أوجيرو" ​عماد كريدية​، أنّ "خرائط مشروع "​الفايبر أوبتيك​" موجودة، ولا يمكن السير بهكذا مشروع كبير من دون خرائط"، موضحًا أنّ "في 12 تموز 2018 تسلّمنا موافقة ​ديوان المحاسبة​ على المشروع، ودفعنا للشركات في 10 تشرين الأول 2018، ويمكن اعتبار هذا التاريخ هو الموعد الأساسي للبدء بتنفيذ المشروع". ونوّه إلى أنّه "تمّ دفع مبلغ 25 بالمئة للشركات، مقابل كفالات مصرفية".

وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "4 سنوات هو الحد الأدنى لإكمال المشروع ولا يمكن تنفيذه بـ18 شهرًا، إذ يتطلّب مدّ "كابلات" تغطّي مليون ومئتي ألف وحدة سكنيّة". ولم ينفِ وجود تأخير في تنفيذ المشروع، مبيّنًا أنّ "نسبة التنفيذ هي 17 بالمئة تقريبًا".

وذكر كريدية أنّ "عمليّة المسح والتعديل بالخرائط أخذت وقتًا، وهذا المشروع بغاية التعقيد وليس سهلًا، ويشبه بتنفيذه شبكة النحاس المنفّذة في التسعينيات". ولفت إلى أنّ "في نهاية العام الحالي، لدينا التزام أن نكون قد أنجزنا بين 27 و30 بالمئة من المشروع. لنصل إلى التاريخ المحدّد ولنرى ما تمّ إنجازه، وبناء عليه تحصل المحاسبة".