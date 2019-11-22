عليا عباس: بعض التجار يستغلون الاوضاع لزيادة ارباحهم

اعتبرت المديرة العامة في ​وزارة الاقتصاد​ ​عليا عباس​ أن "بعض التجار يستغلون الاوضاع لزيادة ارباحهم"، مشيرة الى ان "​مديرية حماية المستهلك​ تقوم بمراقبة تجار الجملة وتراقب الفواتير ونسب الارباح". وفي حديث تلفزيوني اوضحت عباس ان "المواطن هو اهم رقيب وهناك رقم للشكاوي يمكن التواصل عليه، كما ان هناك تطبيق على ​الهواتف الذكية​ ويمكن لاي شخص ارسال الشكاوى المصورة حتى يتم متابعتها".

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