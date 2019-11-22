هدى قصقص: عيتاني استغرب اعتراضي على إنشاء المحرقة وكأنه لم ير مشاركتي في التظاهرات ضد المشروع 

أكّدت العضو المستقيلة في مجلس ​بلدية بيروت​ هدى قصقص، في تصريح تلفزيوني، أن "رئيس ​البلدية​ ​جمال عيتاني​ استغرب اعتراضي على إنشاء المحرقة وكأنه لم ير أنني شاركت في ​التظاهرات​ في الشارع وكنت من بين أول الرافضين لهذا المشروع".

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