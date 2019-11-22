مكاري: الرئيس عون قال إن الوقت للعمل الجدي فلماذا الاستمرار بتأخير الاستشارات؟

لفت نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري، إلى أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون قال إنّ "الوقت للعمل الجدي ونحن في سباق مع الوقت"، سائلًا: "لماذا الاستمرار إذًا في تأخير الاستشارات النيابية؟".
وركّز في تغليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الرئيس عون وَعَد الناس بحكومة على قدر طموحاتهم وتطلّعاتهم. هم قالوا إنّهم يطمحون إلى حكومة تكنوقراط حياديّة، بينما هو يريد حكومة "تكنو- سياسيّة"، فهل هكذا يلبّي طموحات الناس؟".
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