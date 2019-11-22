مكاري: الرئيس عون قال إن الوقت للعمل الجدي فلماذا الاستمرار بتأخير الاستشارات؟

لفت نائب رئيس مجلس النواب السابق ​فريد مكاري​، إلى أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ قال إنّ "الوقت للعمل الجدي ونحن في سباق مع الوقت"، سائلًا: "لماذا الاستمرار إذًا في تأخير ​الاستشارات النيابية​؟".

وركّز في تغليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "‏الرئيس عون وَعَد الناس بحكومة على قدر طموحاتهم وتطلّعاتهم. هم قالوا إنّهم يطمحون إلى ​حكومة تكنوقراط​ حياديّة، بينما هو يريد حكومة "تكنو- سياسيّة"، فهل هكذا يلبّي طموحات الناس؟".