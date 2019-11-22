فادي سعد: استقلوا عن أنانياتكم ومصالحكم لكي يستقل الوطن ويتحرر من سياستكم المجحفة

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​، إلى أنّ "يومًا بعد يوم، تتظهّر عورات نظام ​المحاصصة​ و​الفساد​ الّتي تتجلّى بهذا الإنكار والاستكبار والتجاهل للشارع الثائر، بدلًا من ملاقاته والإصغاء لمطالب شعبه الموجوع والمتألّم".

وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، غلى من يعنيهم، قائلًا: "استقلّوا عن أنانيّاتكم ومصالحكم الشخصية لكي يستقلّ الوطن ويتحرّر من سياستكم المجحفة بحقّه وبحقّ شعبه".