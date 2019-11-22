لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد، إلى أنّ "يومًا بعد يوم، تتظهّر عورات نظام المحاصصة والفساد الّتي تتجلّى بهذا الإنكار والاستكبار والتجاهل للشارع الثائر، بدلًا من ملاقاته والإصغاء لمطالب شعبه الموجوع والمتألّم".
وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، غلى من يعنيهم، قائلًا: "استقلّوا عن أنانيّاتكم ومصالحكم الشخصية لكي يستقلّ الوطن ويتحرّر من سياستكم المجحفة بحقّه وبحقّ شعبه".
كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد: استقلوا عن أنانياتكم ومصالحكم لكي يستقل الوطن ويتحرر من سياستكم المجحفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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