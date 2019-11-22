ريفي: للاستقلال هذا العام معنى انتفاضة سلمية من أجل كرامة اللبنانيين

لفت الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "للاستقلال هذا العام معنى جديدًا، معنى انتفاضة سلميّة من أجل كرامة ال​لبنان​يين وحقّهم في الحياة الكريمة، في دولة سيّدة لا فسادَ فيها ولا استزلام ولا استغلال. أهلًا ب​الاستقلال​ الجديد الّذي يتحقّق بسواعد شباب لبنان الّذي استلم قيادة السفينة".

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