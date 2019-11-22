عمار الحكيم أكد ضرورة عدم التسويف بتنفيذ الإصلاح ومحاسبة كبار الفاسدين

أكّد رئيس "تيار الحكمة الوطني" في ​العراق​، ​عمار الحكيم​، "ضرورة عدم التسويف في تنفيذ الإصلاح ومحاسبة كبار الفاسدين".

ولفت خلال لقائه السفير التركي في ​بغداد​ فاتح يلدز، إلى "أهميّة استثمار الضغط الشعبي لإصلاح الأوضاع العامة في البلاد وضرورة استعادة ثقة الشارع العراقي من خلال الجديّة وعدم التسويف في تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميّين"، مجدّدًا الدعوة إلى "محاكمات علنيّة لرؤوس ​الفساد​ الكبيرة واسترجاع الأموال إلى خزينة الدولة".

وشدّد الحكيم على "التزام القوى السياسية بوثيقة الإصلاح الّتي وقّعت من قبلهم، وعلى سلطات الدولة الثلاث استثمار هذه الفرصة والعمل على تنفيذ بنودها خلال الفترة الزمنيّة المحدّدة".