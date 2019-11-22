وزير الصحة اليمني: وفاة 100 ألف طفل يمني سنويا بسبب العدوان والأمراض والأوبئة

أكّد وزير الصحة العامة والسكان اليمني طه المتوكل "وفاة 100 ألف طفل يمني سنويًّا بسبب العدوان والأمراض والأوبئة ومنها سوء التغذية وعدم وجود الأدوية المنقذة بسبب الحصار"، لافتًا إلى أنّ "العدوان واستمرار الحصار واستهداف البنية التحتية اغتال الطفولة في اليمن بحرمانها من حقوق الصحة والحياة".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "تداعيات العدوان على القطاع الصحي لم تقتصر على الاستهداف المباشر للمرافق الصحيّة، بما في ذلك المخصّصة للأطفال والّتي لم يسلم منها حتّى الخدج، بل امتدّت للاستهداف غير المباشر بمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبيّة الخاصّة بأمراض الطفولة؛ ما نتج عن ذلك ظهور عدد من الأمراض الّتي فتكت بحياة الأطفال ومنها سوء التغذية وحمى الضنك وغيرها".
وركّز المتوكل على أنّ "خمس سنوات مرّت، والطفولة في اليمن ترزح تحت عدوان ظالم رَسم مشهدًا مؤلمًا لأطفال اختطفت أرواحهم أو أصيبوا بعاهات دائمة، وآخرين يعيشون تحت وطأة المجاعة والأمراض والأوبئة وعدم الشعور بالأمان".
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