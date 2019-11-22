سلطات أميركا تقدم 600 مليون دولار لمساعدة عملية الانتقال السياسي بالكونغو الديمقراطية

كشف السفير الأميركي مايك هامر، عن حزمة مساعدات مدّتها ثلاث سنوات بقيمة 600 مليون دولار للكونغو الديمقراطية، لمساعدة الانتقال السياسي، في أعقاب تولّي الرئيس فيليكس تشيسيكيدي مهامه في كانون الثاني عام 2019.

وأوضح في بيان، أنّ "من خلال ​الوكالة الأميركية للتنمية الدولية​ وغيرها من المساعدات التنموية، تدعم ​الحكومة الأميركية​ أجندة التغيير الّتي طرحها تشيسيكيدي، بما في ذلك ​مكافحة الفساد​، وتحسين حقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار، وجذب الاستثمار". وركّز على أنّ "المساعدة الإنمائيّة ستدعم الاستثمار في الأنشطة المتعلّقة بالتعليم والنمو الاقتصادي والصحة ومكافحة الفساد والحكم الرشيد وحماية البيئة.

وكان قد وقّع مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بول ساباتين، اتفاقيّة المساعدات مع وزير التعاون الدولي في ​الكونغو الديمقراطية​ بيبان-غيوم بواكيلا.