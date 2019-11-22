سقوط قذائف على حي جمعية الزهراء بمدينة حلب

افادت قناة "الاخبارية" السورية عن "سقوط عدة قذائف صاروخية متفجرة أطلقتها التنظيمات المسلحة على حي جمعية الزهراء بمدينة حلب"، مشيرة الى ان "الجيش السوري رد على مصادر إطلاقها".
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