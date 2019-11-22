بوتين: مستمرون في تطوير نظام صاروخي "لا نظير له في العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ)

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحدث نظام للدفع الصاروخي - الذي لقي موظفون مصرعهم خلال اختباراته، في مدينة سفيرودفينسك الروسية - بأنه بلا نظير في العالم، متعهدا بمواصلة استكماله.

وقال بوتين - خلال مراسم تسليم وسام "الشجاعة"، لأرامل الموظفين الذين لقوا حتفهم، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ - إن حقيقة امتلاك مثل هذه التقنيات الفريدة، يعتبر اليوم أهم ضمان موثوق للسلام في العالم.

وأعرب بوتين عن تعازيه لأرامل الضحايا، مؤكدا أن الموظفين الضحايا كانوا يقومون بأداء "مهمة خاصة جدا"، وأن تكريس النفس، والحياة لمثل هذا الشيء خيار شجاع وجاد للرجل الحقيقي والمواطن والوطني.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت - في أغسطس الماضي - عن وقوع حادثة في ميدان للاختبارات العسكرية بمقاطعة أرخانجيلسك شمال غربي البلاد، أدت إلى مقتل 7 أشخاص 5 منهم موظفون في وكالة الطاقة النووية الروسية "روس آتوم" واثنان من ممثلي وزارة الدفاع وإصابة 3 خبراء من "روس آتوم" و3 عسكريين.