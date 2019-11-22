خلال الـ48 ساعة الأخيرة ..سفينتان تنقذان نحو 200 مهاجر شمال ليبيا

وكالات- جرى إنقاذ نحو مئتي مهاجر على مدار الـ48 ساعة الماضية في البحر المتوسط من جانب سفينتي إنقاذ تقومان بدوريات في البحر المتوسط شمال ليبيا.

وفي أحدث عملية، قالت منظمة "أوبن أرمز" الإسبانية غير الحكومية في تغريدة أنه جرى انتشال 73 شخصا في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وقالت أوبن أرمز إنه من بين المهاجرين 24 قاصرا بدون رفقة، وأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و 4 أعوام وأشخاص مصابين بطلقات نارية، وحروق خطيرة وحالات لانخفاض حرارة الجسم بشكل كبير وجفاف.

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ومن ناحية أخرى، جرى إنقاذ 125 شخصا بين يومي الثلاثاء والأربعاء من جانب سفينة أوشن فايكينج وهي سفينة إنقاذ تسيرها منظمة "إس أو إس ميديتيراني" وأطباء بلا حدود.

وقالت "إس أو إس ميديتيراني" في تغريدة إن من بين المهاجرين الذين أنقذتهم أوشن فايكينج أربع نساء حوامل و42 قاصرا من بينهم ستة أطفال دون الـ.12