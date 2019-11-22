شركة "توماس كوك" الألمانية تعلن وقف خدماتها الرئيسية

وكالات-قررت شركة توماس كوك لتنظيم الرحلات السياحية في ألمانيا، والتي أعلنت إفلاسها في وقت سابق بالفعل، وقف عملياتها التي تتم تحت المظلات الرئيسية للشركة، نيكرمان للسياحة، و اير مارين وتوماس كوك سيجناتوره، بدءا من الأسبوع المقبل، وذلك حسبما أعلنت يوليا كابل جنيرس، أحد أعضاء فريق تصفية الشركة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019 . وبذلك انتهى مستقبل الشركة الألمانية.

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