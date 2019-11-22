تعرف على نتائج القبول بوظائف أمن المشأت بالسعودية

كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن النتائج الخاصة بقبول المتقدمين بشكل مبدئي لوظائف قوات أمن المنشأت لللرجال على رتبة جندي، مشيرة أن النتائج زالإجراءات المطلوبة ستعلن عبر بوابة "ابشر للتوظيف".

وأكدت على كل من تقدم لشغل تلك الوظيفة ويرغب بمعرفة النتيجة عليه الدخول هنا

وأشارت الإدارة أن هناك عدة وثائق على المقبولين مبدئيا بوظيفة أمن المنشأت حضورها معهم في الوقت المحدد لمقابلة كل طالب وهي:

. نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابة " أبشر "للتوظيف.

. أصل بطاقة الهوية الوطنية وصورتين مكبرة منها.

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. أصل أو صورة مُصدّقة من شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

. أصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي وهذا في حالة حصول المتقدم على شهادة صادرة من خارج المملكة مع صورة مُصدّقة منها.

. إشعار درجة اختبار القياس.

. وجود 6 صور شخصية ملونة خلفية بيضاء حديثة مقاس (4*6) مكشوف الرأس مع كتابة الأسم ورقم الطلب وتسجيله خلف الصور.

. ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

وشددت الإدارة على المقبولين في وظيفة

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أمن المنشأت الالتزام بالحضور بالزي الرياضي، بجانب الاهتمام بالمظهر العام والتقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ، موضحة أنه ممنوع الدخول بالهواتف المحمولة إلى مقر لجنة القبول والتسجيل، بجانبي منع اصطحاب المرافقين اثناء الدخول، معلنة عن أرقام للتواصل لكل من لديه استفسارات.

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الأرقام الخاصة بالاستفسار بوظيفة أمن المنشأت:

معهد الرياض على الرقم 0114341911.

قوة القصيم على الرقم 0163803356.

قوة جازان على الرقم 0173212405

معهد محمد بن نايف المنطقة الشرقية على الرقم 0138120575.

قوة الجوف على الرقم 0146242897.

قوة عسير على الرقم 0172270676.

مركز تدريب ذهبان (منطقة مكة المكرمة) على الرقم 0122343905.

قوة نجران على الرقم 0175420062.

المدينة المنورة على الرقم 0148314932.

قوة تبوك على الرقم 0144227658.