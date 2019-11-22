الأمم المتحدة: السعودية أكبر ممولي الاستجابة الإنسانية في اليمن

التقى المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة في الرياض، أمس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، حيث استعرضا مستجدات المشاريع والبرامج المقدّمة من المركز للدول المتضررة في العالم خصوصاً اليمن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون وتوحيد آلية العمل الإغاثي والإنساني في الدول المتضررة جراء الحروب والكوارث الطبيعية، وكيفية إيصال المساعدات لمستحقيها، إضافة إلى التشاور حول عمليات التنسيق مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، كما تناول الطرفان الشراكة الإستراتيجية بين المركز والأجهزة المختلفة في الأمم المتحدة لاسيما العلاقة بين المركز ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.

ووقع الجانبان العقد التنفيذي لمساهمة المملكة بـ500 مليون دولار لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2019.

تمويل المملكة للأوتشا

قال لوكوك «المملكة تعد أكبر الداعمين والممولين لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، ودعمها شمل جميع المجالات وساعد الأمم المتحدة ووكالاتها في توفير سبل العيش الكريم لـ13 مليون يمني»، مشيدا بالأداء المهني المتطور للمركز ورسالته الإنسانية وانتشاره الدولي الواسع رغم عمره الزمني القصير، منوها بالشراكة المميزة التي تربط المركز ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «الأوتشا» لمساعدة المتضررين في أنحاء العالم.

وعن تأثير الـ500 مليون دولار أميركي الأخيرة التي تبرعت بها المملكة للأوتشا، بيّن لوكوك أن «الأمم المتحدة تسلمت في نيويورك خلال سبتمبر الماضي شيكا بالمبلغ، والمنحة السعودية أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي وتقديم المساعدات الطبية والإيوائية وغيرها من المعونات لملايين المحتاجين في اليمن».

Advertisements

نجاح مواجهة الكوليرا

أردف لوكيرك أن الوضع الإنساني في اليمن ما يزال صعبا، مشيدا بالنجاح الكبير في مواجهة وباء الكوليرا وتقديم التطعيمات لملايين الأطفال وإبقاء الطلاب في المدارس وتوفير المياه الصالحة للشرب وتنفيذ برامج الإصحاح البيئي بمستويات جيدة الذي لم نكن نستطيع فعله بدون دعم المملكة، معرباً عن أسفه جراء تغيير مسار المساعدات الإنسانية من قبل الحوثيين، مبينا أن «لدينا وسائل مختلفة للتيقن من وصول المساعدات لمستحقيها من خلال أطراف مستقلة تقوم بالمراقبة والرصد والتواصل مع المستفيدين للتأكد من أنهم تلقوا المساعدة التي يحتاجونها»، مؤكدا تسلم 95% من المستفيدين للمساعدات بالرغم من حدوث بعض المشكلات التي تعيق أحيانا إيصال المساعدات مثل التي حصلت مع برنامج الأغذية العالمي في بداية عام 2019 وأدت إلى تعليق عمله في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

1.8 مليار ريال لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن 2019

13 مليون يمني يستفيدون من المساعدة السعودية

95 % من المستفيدين تسلموا المساعدات