قيادات الدفاع الإماراتي تستضيف المغيدي

واستعرض اللقاء أهم المستجدات والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بمستجدات محاربة الإرهاب الإقليمية والدولية، إضافة إلى سُبل التعاون والرؤى المشتركة، وتعزيز العلاقات بين الطرفين لتحقيق الأهداف المرجوَّة بدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأشاد المغيدي بجهود الإمارات بوصفها عضوا في التحالف الإسلامي، ولها تجارب وخبرات في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.
كما استقبل رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات الفريق الركن حمد الرميثي أمين عام التحالف اللواء المغيدي، والوفد المرافق له.
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