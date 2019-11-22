مقعد سعودي بأعلى الأصوات في تنفيذي اليونيسكو

رفع المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» الدكتور إبراهيم البلوي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، ولوزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة رئيس وفد المملكة في المجلس التنفيذي لليونيسكو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وللشعب السعودي كافة بفوز المملكة بمقعد المجلس التنفيذي في منظمة «اليونيسكو».

وأكد البلوي أن هذا الفوز يعد إنجازاً للمملكة تماشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030 لاسيما في مجالات تطوير العمل المشترك، وتعزيز حضور المملكة في المنظمات الدولية منها منظمة اليونيسكو.

وأعرب البلوي عن شكره للقيادة على الدعم الكامل والتوجيه الكريم الذي أسهم في تحقيق المملكة هذا الإنجاز بحصولها على أعلى عدد في الأصوات، مؤكدا أنه إنجاز مستحق للمملكة لمكانتها ودورها الفاعل والمهم داخل المنظمات الدولية و«اليونيسكو» تحديدا، معتبراً أن حضور المملكة في المنظمة يعد إضافةً كبيرة إلى المنظمة نفسها، سائلًا الله التوفيق للمملكة وأن يديم عليها عزها ورخاءها ونماءها.