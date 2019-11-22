مقعد سعودي بأعلى الأصوات في تنفيذي اليونيسكو

وأكد البلوي أن هذا الفوز يعد إنجازاً للمملكة تماشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030 لاسيما في مجالات تطوير العمل المشترك، وتعزيز حضور المملكة في المنظمات الدولية منها منظمة اليونيسكو.
وأعرب البلوي عن شكره للقيادة على الدعم الكامل والتوجيه الكريم الذي أسهم في تحقيق المملكة هذا الإنجاز بحصولها على أعلى عدد في الأصوات، مؤكدا أنه إنجاز مستحق للمملكة لمكانتها ودورها الفاعل والمهم داخل المنظمات الدولية و«اليونيسكو» تحديدا، معتبراً أن حضور المملكة في المنظمة يعد إضافةً كبيرة إلى المنظمة نفسها، سائلًا الله التوفيق للمملكة وأن يديم عليها عزها ورخاءها ونماءها.
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