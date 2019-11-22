الصمعاني يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء العدل العرب

ورأس الوفد السعودي إلى الاجتماع وزير العدل، الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الشيخ الدكتور وليد الصمعاني.
ويناقش الوزراء خلال اجتماعهم عدداً من البنود المطروحة على جدول الأعمال، كما يبحثون إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قواعد لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمجلة العربية للفقه والقضاء ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية كونه جهازا متخصصا يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.
وسيعتمد المجلس الوزاري مشاريع القرارات الخاصة التي أعدها المكتب التنفيذي في اجتماعه الـ(65) برئاسة السعودية.
مواضيع على جدول الأعمال
مكافحة الإرهاب
شبكة التعاون القضائي العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
توحيد التشريعات العربية في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب
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