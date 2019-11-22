الصمعاني يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء العدل العرب

بدأت أمس في الجامعة العربية أعمال الدورة (35) لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل بمملكة البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمشاركةِ الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية واتحاد المحامين العرب. ورأس الوفد السعودي إلى الاجتماع وزير العدل، الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الشيخ الدكتور وليد الصمعاني. ويناقش الوزراء خلال اجتماعهم عدداً من البنود المطروحة على جدول الأعمال، كما يبحثون إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قواعد لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمجلة العربية للفقه والقضاء ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية كونه جهازا متخصصا يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب. وسيعتمد المجلس الوزاري مشاريع القرارات الخاصة التي أعدها المكتب التنفيذي في اجتماعه الـ(65) برئاسة السعودية. مواضيع على جدول الأعمال Advertisements مكافحة الإرهاب شبكة التعاون القضائي العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد توحيد التشريعات العربية في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب



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