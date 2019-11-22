الملك وولي العهد يهنئان عون بذكرى استقلال لبنان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس عون، ولحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبّر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس عون، راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.