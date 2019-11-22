وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس عون، ولحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبّر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس عون، راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك وولي العهد يهنئان عون بذكرى استقلال لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.