الصين تستنسخ تجربة المناصحة السعودية لمواجهة التطرف

أبدى رئيس وفد مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية في إقليم شينجيانج الصيني شوي قوشيانج، إعجابه بتجربة المملكة فيما يتعلق بمكافحة التطرف والمناصحة، مؤكدا أن لدى بلاده رغبة في الاستعانة بتجربة المناصحة الناجحة، والاستفادة منها لمواجهة الفكر المتطرف في شينجيانج.

تشويه السمعة

اتهم رئيس الوفد الصيني خلال لقائه مع الصحفيين السعوديين في مقر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أمس، القوى العظمى في العالم الغربي بمحاولتها تشويه سمعة الصين وتصويرها على أنها دولة تمارس القمع والوحشية ضد الأقليات العرقية والدينية في إقليم شينجيانج، مؤكدا تجاهل الإعلام الغربي الحقائق والجهود التي تبذلها الحكومة ودور مراكز التأهيل والتدريب في الحد من الفكر المتطرف.

ضعف التعليم

أرجع المسؤول الصيني السبب الرئيسي لتأثر بعض أبناء الإيغور المسلمين بالأفكار المتطرفة، إلى ضعف التعليم وقلة الوعي لدى البعض، مؤكدا أن الحكومة قامت بإنشاء مراكز لإعادة تأهيل وتدريب المتأثرين بالأفكار المتطرفة، وتابع «إنها ليست «معتقلات» كما يروج لها الإعلام الغربي».

ولفت إلى أن إقليم شينجيانج له أهمية كبيرة في مشروع طريق الحرير، ولدى الحكومة الصينية خطط ومشاريع اقتصادية كبرى يتم الترتيب لها في الإقليم الذي يُعد الأكبر في الصين، ويشغل سدس مساحة الدولة، سيتم الإعلان عنها قريبا.

إقليم شينجيانج

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