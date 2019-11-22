عون: أميركا مستعدة للتعامل مع حكومة لبنانية جديدة

وعلى صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، إلى جلسة مشتركة الأربعاء المقبل بغرض دراسة اقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف، واقتراحي القانونَيْن المتعلقَيْن باسترداد الأموال المنهوبة.
إلى ذلك، تواصلت الاحتجاجات الشعبية في عدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ والعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة، فيما تدرس لجان برلمانية اقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف.
وتجمّع عدد من الطلاب أمام مبنى وزارة التربية في الأونيسكو في بيروت، وطالبوا بتغيير المناهج وقاموا بتمزيق كتب التاريخ والجغرافيا والتربية، كما قاموا بقطع الطريق أمام الوزارة، مطالبين بتشكيل حكومة إنقاذ.
المؤسسات التربوية
وفي مدينة طرابلس شمال لبنان تجمّع عدد من المتظاهرين في شوارع المدينة وتجولوا أمام المؤسسات التربوية والدوائر الرسمية، وطالبوا إداراتها بوقف التدريس والعمل وإغلاق الأبواب، فيما قطع المحتجون الطرق المؤدية إلى ساحة النور في طرابلس وأوتستراد البداوي الذي يربط طرابلس بعكار شمال لبنان وبالحدود اللبنانية السورية.
إشادة بالعسكريين
من جانبه، أشاد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أمس، بأداء العسكريين في التعامل مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عنه القول للعسكريين، بمناسبة العيد الـ76 للاستقلال «في ظل هذه الظروف الدقيقة قمتم بواجبكم بكل شرف وتضحية ووفاء، وأثبتم للقاصي والداني أن المؤسسة العسكرية هي مظلة جامعة لكل أبناء دوت الخليج، مهما اختلفت توجهاتهم أو وجهات نظرهم».
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