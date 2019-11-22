4 قتلى بمعركة الجسور في بغداد

أفادت الشرطة العراقية ومسؤولون في أحد المستشفيات في بغداد أمس بمقتل أربعة محتجين إثر تجدد الاشتباكات خلال ليل الأربعاء الخميس بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة العراقية، مع استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.

معركة الجسور

وأسفرت الاشتباكات التي دارت على جسرين رئيسيين في العاصمة العراقية أيضا عن إصابة 48 شخصا في الأقل، واعتقال 5 أشخاص تتهمهم السلطات العراقية بحرق المحلات التجارية في العاصمة بغداد، فيما نفت قيادة عمليات بغداد ما تم تداوله بشأن حدوث خسائر بساحتي التحرير والخلاني.

وأوضح المسؤولون العراقيون الذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، أن الاشتباكات التي دارت على جسرين استراتيجيين في العاصمة أسفرت عن إصابة عشرات الأشخاص، وأشاروا إلى أن أحد المحتجين قتل عندما استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي لصد المتظاهرين من عبور جسر الأحرار، فيما قُتل المتظاهر الآخر عندما أطلقت قوات الأمن المرابطة فوق جسر السنك القنابل المسيلة للدموع.

فك الطوق

واحتل المتظاهرون أجزاء من الجسور الرئيسية الثلاثة في بغداد - السنك والأحرار والجمهورية - المؤدية إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين، فيما أدت الاحتجاجات إلى قطع الجسور الثلاثة الرئيسية، في محاولة من المتظاهرين بشكل متكرر لفك الطوق المفروض من القوات الأمنية على هذه الجسور، والعبور نحو المنطقة الخضراء.

ارتفاع القتلى

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وأفادت مصادر أمنية وطبية أمس عن ارتفاع حصيلة قتلى المواجهات التي وقعت بعد منتصف الليل وحتى فجر أمس على جسري السنك والأحرار في بغداد، إلى أربعة، أحدهم جراء إصابته بالرصاص الحي، والبقية جراء الإصابة بقنابل الغاز المسيل للدموع.

تطورات في المشهد العراقي الميداني

- مقتل أربعة محتجين إثر تجدد الاشتباكات مع الأمن

- إصابة العشرات في مواجهات بين جسرين استراتيجيين

- الاحتجاجات أدت إلى قطع الجسور الثلاثة الرئيسية

- عمليات بغداد تنفي أي خسائر في التحرير والخلاني