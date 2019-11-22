النواب الليبي يستنكر انتهاك طائرة أجواء البلاد

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إسقاط طائرة إيطالية بلا طيار كانت تحلق فوق منطقة خاضعة لسيطرتها في غرب البلاد.

وأوضح المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري في مؤتمر صحافي في بنغازي «أسقطنا طائرة إيطالية بلا طيار، بصاروخ مضاد للطائرات شمال ترهونة» بجنوب شرق طرابلس، ولكن وزارة الدفاع الإيطالية ذكرت في وقت سابق أن الطائرة «تحطمت على الأراضي الليبية أثناء قيامها بمهمة لدعم عملية البحر الآمن».

بيان

وقالت روما في بيان مقتضب إن هناك «تحقيقا جاريا لتحديد أسباب الواقعة»، مشيرة إلى أن «خطة الطيران كانت قد أُبلِغَت بشكل مسبق الى السلطات الليبية»، وتهدف هذه العملية إلى ضمان سلامة منصات النفط والصيادين قبالة ليبيا.

من جهته، قال المسماري «ما زلنا ننتظر من السلطات الإيطالية توضيحات بشأن أسباب تحليق هذه الطائرة بلا طيار فوق الأراضي الليبية».

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استنكار

من جهته، استنكر مجلس النواب الليبي أمس انتهاك سيادة الأجواء الليبية من قبل الطائرة المُسيرة الإيطالية، التي تم إسقاطها أمس.

وطالب المجلس السلطات الإيطالية بتوضيح رسمي حول هذا التعدي على سيادة ليبيا، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال لا تخدم مصلحة الشعب الليبي، وتعد تدخلًا في الشأن الداخلي، ومناصرة لطرف بعينه وانتهاكا للسيادة الوطنية لدولة ليبيا.