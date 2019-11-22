سوريا الديمقراطية تتهم تركيا بارتكاب جرائم حرب في كوباني

وجهت قوات سوريا الديمقراطية، اتهاما لتركيا، اليوم الخميس، بارتكاب جرائم حرب في كوباني شمال سوريا.

وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في تغريدة على تويتر: "بينما ارتكبت الطائرات التركية مجزرة ضد عائلة كاملة من 7 أفراد في ريف كوباني، تدعي وزارة الدفاع التركية أنهم قتلوا 7 إرهابيين".

وطلب قائد قسد الأطراف الضامنة، روسيا والولايات المتحدة، بتحمل مسؤولية حماية الأطفال من المجازر التركية، كما أورد موقع "روسيا اليوم".

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