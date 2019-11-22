هتك عرضها واغتصبها وصورها ببني ملال.. سنتين للفاعل ابتدائيا واستئنافيا

أيدت محكمة الإستئناف ببني ملال، اليوم الخميس، حكما ابتدائيا، في حق متهم توبع بتهم هتك عرض واغتصاب إمرأة، وتصويرها دون موافقتها.

وقضت غرفة الجنايات بذات المحكمة، بتأييد العقوبة السجنية في حق المتهم الرئيسي، سنتين سجنا نافذة، وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.

وتقدمت الضحية، شتنبر الماضي، بشكاية لدى وكيل الملك تُفيد تعرضها للإغتصاب من طرف ثلاثيني، وتصويرها دون موافقتها، والتهديد بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي .