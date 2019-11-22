شكرا لقرائتكم خبر عن موجة عضب بين المسلمين.. منظمة متطرفة تحرق نسخة من القرآن بالنرويج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حالة من الغضب العارم بين أوساط المسلمين في النرويج وأوروبا والعالم أجمع، بعد إقدام منظمة “سيان” النرويجية المعادية للمسلمين في مدينة كريستيانساند جنوب النرويج، على حرق نسخة من القرآن الكريم نهاية الأسبوع الماضي.

وأشار موقع “نورواي توداي” إلى أن اتحاد المسلمين في منطقة “أغدير” التابعة لمركز كريستيانساند، يعتزم رفع شكوى إلى الشرطة ضد المنظمة المذكورة بسبب جريمة الكراهية التي أثارتها.

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وكانت المنظمة المتطرفة أعلنت مسبقا أنها ستحرق نسخة من القرآن، وفي يوم المظاهرة لم تكن الشرطة لتسمح بذلك، وتدخلت خلال المظاهرة لتوقفها عندما أشعل زعيم المنظمة المتطرفة، النار في كتاب الله.

وجاء على لسان عمر صادق رئيس اتحاد المسلمين في منطقة “أغدير” أن المسلمين هناك يريدون وقف عمل منظمة “سيان”، التي تخلق الانقسام والخصومات في المجتمع النرويجي.

وكانت منظمة “أوقفوا أسلمة النرويج” (سيان) نظمت مظاهرة يوم السبت الماضي، وقامت خلالها برمي نسختين من القرآن في سلة قمامة، ثم أحرق لارس تورسن زعيم المنظمة نسخة أخرى، ما دفع عديد المحتجين الحاضرين حينها في الساحة إلى مهاجمته.