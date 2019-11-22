شكرا لقرائتكم خبر عن نديم رضا رئيسًا لأركان الجيش الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الجنرال نديم رضا يتسلم مهام منصبه الجديد في الـ 27 من شهر نوفمبر الجاري، خلفًا للجنرال زبير محمود حيات الذي سيُحال إلى التقاعد من الخدمة العسكرية في 28 نوفمبر.
والتحق الجنرال نديم رضا بالجيش الباكستاني في 1985م وشغل عددًا من المناصب المهمة بما في ذلك قائد الأكاديمية العسكرية الباكستانية وقائد فيلق منطقة راولبندي العسكرية، ومؤخرًا شغل منصب رئيس الأركان العامة بالقيادة العامة في راولبندي.
من جهة أخرى أوضح البيان أن رئيس الوزراء كان قد أصدر بيانًا بالتمديد لرئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوة في 19 أغسطس الماضي ليستمر في منصبه لثلاث سنوات أخرى.
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