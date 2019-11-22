البرنامج السعودي لتنيمة واعمار اليمن يزور المناطق الصحراوية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

قام يوم امس الاربعاء الموافق 20 نوفمبر 2019م فريق من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن برفقه قائد معسكر الخالديه "ابونورا" بزيارة ناجحة للمديريات الصحرواية لحضرموت المحادية للمملكة العربية السعودية " رماه وثمود والقف ".



وجاءت زيارة الفريق السعودي ضمن الاولويات والاهتمام الـذي يبديه الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده الامين لمساعدة الشعب اليمني وكذا للتعرف على اهم الاحتياجات الضرورية للمديريات تلك وتلمس هموم المواطنين فيها ومساعدتهم، ووضع الحلول المناسبة لمتطلباتهم.

حيث حرمت تلك المديريات من سنوات خلت من اعمال التنمية وبناء المشاريع المهمة التي تلامس هموم المواطن واحتياجاته.

ورافق وفد فريق الاعمار السعودي القادم الى المديريات الشيخ سعيد البرك بن عسالة العامري قائد قطاع حرس الحدود لقبائل العوامر.

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وكان في استقبالهم في مديرية ثمود عضو مجلس النواب للشريط الصحرواي الشيخ صالح بن سالم العامري والشيخ البخيت بن رزيق عضو المجلس المحلي بالمحافظه والشيخ حسن بن هادي العامري الامين العام للمجلس المحلي والشيخ مفرج بن كرامه الصيعري وعدد كبير من شيوخ واعيان ووجهاء المديرية.

كما قام الوفد بزيارة لمديرية القف والذي كان في استقبالهم عضو مجلس النواب للشريط الصحراوي الشيخ العامري ومدير عام مديريه القف الشيخ محمد بن محسن العامري وعدد من مداراء المكاتب التنفيذية بالمديرية وعدد من شيوخ ووجهاء واعيان المديرية .

واطلع الفريق وقائد القوة على هموم وتطلعات المواطنين هناك مستمعا لابرز متطلباتهم واعدا اياهم برفعها وايجاد الحلول الضرورية والعاجلة لها.

كما زار الفريق مطلعا على العمل في طريق عقبة كتبة الممولة من حصة المحافظة في النفط وشاهدو وتيرة العمل المتواصل فيها معربين عن تقديرهم على حجم العمل القائم وقدموا شكرهم للمقاول العمودي .

كما اطلع الفريق خلال زيارته على محطة الكهرباء والمستشفى الريفي وأقسام المجمع التعليمي التربوي بثمود مستمعين من مدراء المرافق إلى موجز عن المرافق وآلية عملها والصعوبات التي تعترضها.

واستمع الوفد القادم الى قصيده جزلة في ملك الحزم والعزم والانسانية الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان القاها الشاعر المميز اديب بن غثيوان العامري نالت استحسان الجميع .

وفي ختام الزيارة اعرب وجهاء وشيوخ واعيان المديريات المستهدفة عن شكرهم الكبير للاهتمام الخاص الذي ابداه فريق الاعمار السعودي في اليمن وزيارتهم للمديريات التي عاشت حرمانا كبيرا خلال السنوات الماضية مؤكدين خلال مداخلاتهم عن النجاح الكبير لهذه الزيارة.