الحجيري: كلما طالت الأزمة ستصبح امتداداتها دولية والحريري مصر على حكومة تنقذ البلد

أكّد عضو "كتلة المستقبل" النائب ​بكر الحجيري​، أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ مصرّ على حكومة تنقذ البلد من الوضع الراهن، وهو ليس قرارًا مزاجيًّا مأخوذًا بهذه الطريقة"، لافتًا إلى أنّ "الحكومة إذا لم تكن مخصّصة لإنقاذ البلد اقتصاديًّا، على الأقل في هذه المرحلة، فبدونها أفضل".

وأوضح في حديث صحافي، أنّ "الحريري يريد حكومة اختصاصيّين بالتحديد وعلى مدّة معيّنة، تأخذ على عاتقها مسألة محدّدة وهي ​الوضع الاقتصادي​، دون التطرّق إلى مواضيع أُخرى، تكون مهمّتها محصورة بالوضع الاقتصادي وأن تكون حكومة مؤقّتة، وبعدها يتمّ إعادة تشكيل حكومات تناسبهم؛ وخارج هذا الإطار عمليّة تضييع للوقت وتعميق الأزمة أكثر وأكثر".

وبيّن الحجيري أنّ "الاتصالات موجودة بين ​بعبدا​ و"​بيت الوسط​"، ولا يوجد أيّ خطّ مقطوع للتواصل، ولكن هناك مواقف خاطئة". وعن عدم حضور "المستقبل" ​الجلسة التشريعية​ الّتي دعا إليها رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، أشار إلى أنّ "الكتلة أبلغت بري أنّها ستحضر جزءًا وجزءًا لن تحضره، والنواب لم يستطيعوا النزول إلى الجلسة، وأنا كنت في المجلس ورأيت ماذا يحصل".

وركّز على أنّ "الجميع يجب أن يأخذ ​الوضع الأمني​ بالاعتبار"، مشدّدًا على أنّه "كلّما طالت الأزمة، كلّما أصبح لديها امتدادات إقليميّة ودوليّة". ونوّه إلى أنّ "تصريحات المسؤول في الخارجية الأميركية​ وسفير الولايات المتحدة​ السابق في ​لبنان​ ​جيفري فيلتمان​، لا تصبّ في مصلحة البلد".