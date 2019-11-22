يوسف: الجراح اعترف بالتأخير بمشروع الفايبر اوبتيك واراد الصاق الامر بي

اشار المدير العام السابق ل​اوجيرو​ ​عبد المنعم يوسف​ الى ان "النائب ​نقولا صحناوي​ يزعم انه يعمل بطريقة مهنية ولكن عندما كان وزيرا للاتصالات لم يقبل بالاجتماع بي مرة واحدة".

وفي حديث تلفزيوني اكد يوسف أن "الوزير ​جمال الجراح​ اعترف لأول مرة أن هناك تأخيرا في مشروع الفايبر اوبتيك وأراد الصاق هذا الأمر بي الا أنه تمت اقالتي في 4-1-2017 والعقد الموقع مع شركة سيرتا حصل في 17 ايار 2018".

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